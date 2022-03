El exintegrante del reality ‘Esto es guerra’, Pancho Rodríguez, aseguró estar pasando el peor momento de su vida, luego de que Migraciones del Perú le impidiera regresar para que continúe con su vida.

Sin embargo, no todo es dolor para el guerrero chileno. Acaba de conocer a la joven empresaria chilena, Christina Picharra, de quien está enamorado, por eso se animó a contar algunos detalles de su relación en una entrevista para ‘Estás en todas’.

“Esto viviendo un momento especial pese a que estoy atravesando el peor momento de mi vida. Sin querer la vida puso una persona maravillosa y muy especial en mi camino. Ella me hace vivir este momento que estoy pasando de forma especial”, contó Pancho Rodríguez.

“Se llama Christina, la conocí en un barcito... No tenía ganas de salir, pero mi hija Rafa me dijo: ‘tienes derecho pasarlo bien’, me agarró la mano y dijo: ‘por favor anda’. Ella tampoco quería y nos conocimos, de la nada, fue un flechazo, nos quedamos mirando como diez segundos y luego nos conocimos”, agregó.

Pancho Rodríguez contó que su nueva pareja tiene 32 años, trabaja en un negocio familiar. Aunque dejó en claro que están disfrutando el momento, no descartó la posibilidad de invitarla a quedarse en el Perú. “Yo feliz (de que venga al Perú). Yo le dije: ‘Si yo me llego a ir, vamos, si te gusta te quedas, si no vemos la posibilidad de seguir con esto’, cuando hay amor, todo se puede”.

Además, aseguró que todos los días pide a Dios que Migraciones del Perú le dé luz verde para volver. Incluso confesó que aún está pagando el alquiler de su departamento en nuestro país porque no pierde la esperanza de volver.

VIDEO RECOMENDADO

Nicola Porcella y su anécdota en Migraciones

Nicola Porcella y su anécdota en Migraciones.