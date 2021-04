Francisco ‘Pancho’ Rodríguez compartió en su perfil de Instagram un comunicado en el que pidió disculpas por participar en la fiesta de cumpleaños que organizó su compañera Yahaira Plasencia en una casa de Cieneguilla.

“Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para expresar mi sentir ante el lamentable incidente, ocurrido el pasado viernes 23 de abril alrededor de las 11 pm, al acudir a una reunión de cumpleaños ubicada en el distinto de Cieneguilla”, empieza el comunicado.

“Ante las imágenes mostradas en distintos medios de comunicación debo señalar que lamento profundamente mi comportamiento al incumplir lo impuesto por el gobierno ante la prohibición absoluta de eventos y reuniones privadas o públicas”, añadió.

Pancho Rodríguez señaló que durante la intervención policial se escondió en el baño producto de los nervios. Además, narró lo ocurrido durante la intervención.

“Debo señalar que, al momento de la intervención policial, fui preso de la incertidumbre y el miedo, ya que nunca estuve en una situación parecida, actúe por instinto y trate de esconderme lo que no debió suceder. Fui trasladado a la dependencia policial donde tomaron mi declaración, asumí mi falta, firme el acta de detención y luego me trasladé a mi domicilio”, comentó.

El chico realty enfatizó que “nunca había protagonizado ningún acto de indisciplina”, desde su llegada a Perú hace seis años, y pidió disculpas a PRO TV y a sus fanáticos.

“He reflexionado y soy consciente que cometí una falta muy grave y no hay justificación alguna. En los seis años que vivo y trabajo en Perú nunca había protagonizado ningún acto de indisciplina como ciudadano, me relajé, tome una mala decisión y toda acción tienen una consecuencia. Finalmente, quiero pedir sinceras disculpas por lo ocurrido ante la opinión pública, a la empresa donde trabajo PRO TV y a toda la gente que me sigue . Me equivoqué y ahora toca asumir las consecuencias de mis actos”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia molesta con Coto Hernández