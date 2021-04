El productor musical de salsa Sergio George usó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre las disculpas de Yahaira Plasencia, integrante de ‘Esto Es Guerra’, luego de que haya celebrado su cumpleaños en una casa, ubicada en Cieneguilla, en pleno pico de la segunda ola por COVID-19.

El internacionalista, lejos de llamar la atención a su patrocinada, pidió que no se le trate con dureza y que fue error, por lo que se debe aprender de ello.

“En la vida todos vivimos y aprendemos y nos toca echar pa’lante. No hay otra opción. Keep your head up (mantén tu cabeza en alto)”, escribió Sergio George en la publicación de la cantante salsera.

Sergio George y su mensaje a Yahaira por fiesta clandestina

Yahaira Plasencia se disculpa

Yahaira Plasencia rompió su silencio luego de que fuera intervenida cuando celebraba su cumpleaños junto a familiares y amigos en una vivienda ubicada en Cieneguilla, pese a que están prohibidas este tipo de reuniones debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Como ya es de conocimiento público, el pasado viernes 23 de abril, alrededor de las 11 p.m., fue intervenida la casa en Cieneguilla donde decidí celebrar mi cumpleaños junto a algunos amigos y familiares”, se lee en las primeras líneas del comunicado.

