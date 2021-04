Esta mañana, Sergio George reveló que el nuevo tema de Yahaira Plasencia demorará en salir, pues ha hecho un cambio de último minuto.

En una reciente entrevista a ‘América Hoy’, el productor musical afirmó ser bastante cambiante al momento de trabajar en un nuevo tema. “Soy muy cambiante en las decisiones sobre el estudio de grabación, es muy normal. Estamos haciendo unos cambios en la canción”, explicó.

Del mismo modo, Sergio George señaló que ya tenían todo listo para el estreno, pero le llegó otro tema que le interesó. “A mí me llegan canciones constantemente, me enamoré de una y dije: ‘Yahaira, me gustaría grabar esta canción para ver como suena’”, afirmó.

Sergio George señaló que ambos temas están muy buenos, pero le gusta tener opciones, puesto que el mercado de la música cambia.

Sobre el estreno, el productor reveló que no sabe ahora cuándo estrenará el nuevo tema de Plasencia. “No sé, no va a ser en marzo. Grabó ayer y hoy va a grabar de nuevo”, explicó.

