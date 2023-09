La ‘Pantera’ Zegarra se ha vuelto tendencia en las redes sociales, debido a su reciente participación en la Teletón 2023. Al parecer, el boxeador habría asistido en estado de ebriedad a la transmisión en vivo a través de Facebook, una situación que no pasó desapercibida para muchos usuarios y televidentes que lo notaron el extraño comportamiento.

El exchico reality se pronunció y reveló que no estaba ebrio, sino cansado, pues estuvo grabando desde las seis de la mañana.

“Estoy aquí desde las 6 de la mañana. El sacrificio lo vale y a apoyar a estos niños que lo necesitan, ¿no?”, expresó ‘Pantera’ Zegarra para El Popular.

Luego continuó con: “¿en dónde? ¿Dormido? No hay forma, no hay forma, estamos desde la mañana, olvídate, no hay forma. Todos están invitados a participar de la Teletón, colaboren. Yo ya colaboré, reventé la billetera”.

