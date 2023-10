Paolo Hurtado conversó con el programa “Magaly TV, la firme”, donde volvió a desmentir a Jossmery Toledo y aseguró que “solo quiso pasar el rato y divertirse con ella”. En ese sentido, el futbolista también comentó que el objetivo de la expolicía fue pedirle dinero.

“Lo que quería, lo consiguió, que era sacarme plata. Una cosa es ayudar y otra poner condiciones, y si pones monto fijo al mes, entonces son condiciones”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el jugador de fútbol volvió a reafirmar que nunca se enamoró de la modelo, e incluso la acusó de “manipularlo”.

“El tema de mi sueldo, mis cosas, las veo yo. No he dicho que he contratado su servicio (de Jossmery), pero ella sabe cómo manipular a la gente”, finalizó.

