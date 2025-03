“No sé hacer nada, la palabra nada, así literal”, dice una contundente Patricia Alquinta, popular actriz y comediante cuando le preguntamos sobre el talento culinario que debería presumir durante su actual participación en “El Gran Chef Famosos, Extremo”, popular reality de cocina de Latina. “Ser parte del programa es un verdadero reto porque me está llevando fuera de mi zona de confort. No me interesa salir bonita, bien vestida, maquillada, me interesa nada más que cocinar y dar mi mejor esfuerzo. Creo que es la primera vez que el público me ve al natural, yo solo quiero que mi plato salga bien”, dice Alquinta.

¿Y cómo hacías cuando debías hacerle la comida a tu hija de pequeña?

Hacía trucos, lo voy a decir ahora, compraba la comida y la ponía en una olla. Pero te estoy hablando de hace 35 años, pero además, estaba con mi suegra que era como mi segunda mamá, ella me daba una mano.

Entonces, sazonar para ti siempre será un asunto fuera de este mundo. Es todo un problema que además se agudizó cuando me dio una gastritis fuerte en Estados Unidos, justo cuando estaba grabando una novela. El médico me recomendó comer todo hervido, sin sal, ni nada, durante siete meses. Es así que ya me acostumbré a comer sin sal, y eso me está trayendo problemas en el programa a la hora de sazonar.

Pero estás disfrutando esa experiencia. ¿En qué momento de tu carrera y a nivel personal te encuentras? Parecerá cliché, pero te juro que estoy en un momento muy bonito, de transición, he sido abuela hace poco, y eso me ha hecho volver a ser mamá, Mi nieta es exacta a mi hija cuando era chiquita, es como si hubiera retrocedido 35 años atrás, ahora pienso más las cosas que voy a hacer, no soy de hacer cosas sin planearlas. Aceptar El Gran Chef es la única vez que he dicho, ya vamos, sin pensarlo mucho, porque quiero llevarme la olla de oro.

"Siento que esta etapa de El Gran Chef está sacando todo lo que puedo tener dentro. Esa satisfacción de cocinar, de querer ganar, o de sentirme vulnerable frente a la cocina, es una experiencia que me tiene muy entusiasmada", dice Patricia Alquinta. .

Aunque tienes a tu hija y nieta en Miami, no eres de las que descarta propuestas televisivas por estar cerca a a ellas. Yo me fui hace más de 21 años a Miami y mi hija prácticamente pasó allá más de la mitad de su vida. Ella es independiente, y yo soy la abuela más chocha que puedas imaginar, la mamá y suegra más buena que puedas ver, pero respeto su independencia. Respeto sus condiciones y ella respeta las mías, me fui seis meses a disfrutar de los primeros pasitos de mi nieta, pero no dejo de hacer mis cosas, y no me inmiscuyo tampoco en las cosas de ella, yo solo soy su abuela.

Sientes que el programa reafirma tu apuesta por la televisión que lleva más de tres décadas.

Siento que esta etapa de El Gran Chef está sacando todo lo que puedo tener dentro. Esa satisfacción de cocinar, de querer ganar, o de sentirme vulnerable frente a la cocina, es una experiencia que me tiene muy entusiasmada.

Y además del entusiasmo, es importante que se reconozca a figuras que llevan muchos años en la televisión, ahora que hay muchos “ídolos de redes”.

La tecnología y las redes han lanzado ídolos de barro, eso es cierto, y las compañías también apuestan por ellos. Creo que los artistas que hemos forjado una carrera sin redes, que somos reconocidos, populares, sin toda esa tecnología creo que eso es un mérito. Me da gusto que Latina haya apostado por mi nombre para este reto.

¿Qué le aconsejarías al talento joven en busca de reconocimiento?

Una cosa es ser famoso, otra cosa es ser popular, y otra cosa es ser artista, la gente joven tiene que entender mucho eso. En estos tiempos que está de moda la palabra influencer, hay que tratar de serlo en lo bueno, en lo positivo, en lo que crece. Hay que aprovechar esa capacidad de proyectarse en redes para transmitir mensajes positivos.