Patricia Barreto, la actriz de la novela ‘Maricucha’, señaló en una entrevista al Trome que tras el éxito de la producción nacional muchas personas le piden fotos y selfies en la playa y en restaurantes.

“Me quieren y no me conocen, qué más puedo pedir, es un amor incondicional”, contó al mencionado medio. Además considera que lo bueno viene un frasco pequeño.

“Nunca he deseado ser alta. No necesito el tamaño para realizar lo que anhelo”, explicó la joven que creció en ‘Bancarios’, en la urbanización Pando frente a la Universidad Católica. “Siempre digo: ‘Todo lo que tú ves como defecto, yo lo utilizo a mi favor’”, agregó.

Patricia Barreto, quien también actuó en la película “¡No me digas solterona!”, cumplió el 2021 uno de sus más grandes sueños: ha comprado su primera vivienda. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram.

“Amigos, lo logré. Fue un camino lleno de desafíos y no ha sido fácil, pero gracias a Dios, a mi ahorro, a mi esfuerzo y a mi trabajo, hoy me compré mi primer departamento. Quiero compartir con ustedes la emoción que siento porque es tan grande que no cabe en mi cuerpo”, escribió inicialmente.

“Ahora puedo ver que todo el esfuerzo, toda la espera con paciencia, amor y sacrificio valieron la pena. Y aunque muchas veces piensas que no lo vas a lograr sola y quieres tirar la toalla (más en los difíciles momentos y en el contexto que se nos ha presentado) pues más coraje y valentía se tiene para conseguir el objetivo y avanzar: hacer el sueño/el reto realidad”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO:

Imitan a Anthony Aranda en ‘El Reventonazo de Verano’ como el ‘Gato Agricultor’

En el divertido sketch de 'El Reventonazo de Verano' en la que decidieron recrear la gala de los 10 años de 'Esto es Guerra', en donde la imitación más polémica fue la del bailarín Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes. El clon del bailarín comenzó a “coquetear” con sus compañeras de reality, pero todo era parte de la ficción. (Fuente: América TV)