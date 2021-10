“Es la primera vez que trabajamos solos y juntos”, afirma la actriz Patricia Portocarrero sobre su nueva aventura teatral, con su amigo Renzo Schuller, para sacar adelante la puesta en escena ‘Pili y Nano, terapia de parejas’. “Al inicio de nuestras carreras, como clowns, hicimos ‘El round de claun’ y tuvimos una experiencia en ‘Patacomix’, pero nunca hemos tenido una obra juntos.

En varias obras, nunca pudimos coincidir y esta es la primera vez que los dos dijimos: hay que sacarnos el clavo”, admite.

Vuelves un poco a tu origen porque estabas haciendo telenovelas últimamente…

La impro siempre la hemos asociado a la comedia, así me inicié, como clown de impro. Ese ritmo que se siente cuando comienzas a improvisar, que no existe guión, y solamente de la retroalimentación de los actores se van creando escenas maravillosas. Eso es lo que he encontrado otra vez con Renzo, ese riesgo era algo que yo necesitaba.

¿En la impro te sientes más cómoda?

En verdad, sí, cuando hago impro me siento como pez en el agua. Hace poco recordé lo que era improvisar, esa sensación de salto al vacío, pero viendo que tu compañero te va a recibir con amabilidad. En ese sentido, Renzo y yo sabemos cómo construir una historia pero también cómo dejar que el otro se luzca y cómo aportar.

¿Los dos manejan el mismo registro de humor?

Los improvisadores somos una raza que nos reconocemos. Hay una rama de improvisadores, pero hay una gran línea de actores que, sin haber pasado por la impro, tienen intuitivamente la vena.

Leí el otro días que te estabas muy enamorada.

Estoy enamorada y comprometida de sentimiento y corazón hacia una vida juntos al lado de Fabricio. Nuestros proyectos de vida son hermosos: saber qué papagayo quiere usar él, qué chata voy a usar, quién le va a cambiar el pañal a quién, porque nos ha agarrado el amor en la segunda etapa de nuestras vidas.

Salgamos de los temas jocosos y hablemos de cosas serias…

Estoy muy orgullosa porque he sido nombrada como colaboradora de alto perfil por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) por mi trabajo. Nunca creí que mi trabajo me daría algo tan importante y que me haga sentir tanto orgullo.

¿Estás trabajando algo especial para este tema?

El 17 de octubre estreno un programa por redes, que se llama “De aquí y allá”, y a través de la alegría y el humor, vamos a acercarnos un poquito más al tema de los desplazados, que es un tema muy duro en el mundo. El mundo se ha visto con altos niveles de desplazados y refugiados y, en el Perú, no somos ajenos a eso con todo el tema de nuestros hermanos venezolanos.

¿De dónde nace el interés?

A mí particularmente el tema de refugiados me toca en una fibra muy personal: en los años 80′s mi hermano tuvo que salir del país, tuvo que dejarlo todo, abandonar a su familia, yo lo volví a ver después de 7 años porque se fue a Montreal (Canadá). Sé lo que es dejar la familia atrás, sé lo que es no poder comunicarte con ellos, no saber si están bien o mal.

Desde tu orilla, también se puede aportar mucho…

Quizá con mi trabajo, a través del humor, pueda poner una pequeña cuota para sensibilizar. Cuando uno sale de la tierra y ve la tierra desde arriba, no ves fronteras ni países, ves una sola sola unidad. Es una gran tarea ser empáticos y tratar de entender a las otras personas.