La cantante peruana, Yahaira Plasencia, le dio una entrevista al diario Trome donde habló de todo un poco: su carrera musical, su sonado romance con Jefferson Farfán, su fiesta Covid en la que terminó dentro de una maletera, entre otros muchos temas.

Yahaira Plasencia desmintió a Melissa Klug quien la tildó de ser una quita maridos al meterse con Jefferson Farfán cuando ellos aún eran una familia.

“Muchos aseguran que te metiste en una relación, ¿qué sientes?”, le preguntaron a la salsera y ella respondió así: “Nada, porque nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”.

Yahaira Plasencia aclaró que está soltera y que solo ha tenido dos enamorados. Además contó que a veces es muy tonta y que su mamá, Doña Coca es la que la regaña.

“Me considero una persona luchadora que ha cometido errores, pues muy aparte de ser artista soy un ser humano que tiene derecho a divertirse, estar en ‘juerga’. Siento que a veces soy muy tonta y mi mamá me dice ¿cuándo vas a aprender?, y le contesto que me quiero meter un ‘combo’”, dijo.

La cantante contó cómo es que le gusta que sean los hombres con ella. “Si estoy en una reunión y están buscando ‘caerme’, con esa persona no pasa nada, pero si hay alguien que por ahí no me da bola, ese es, que me ignore un poquito está bien”.

Además, la popular salsera no les hace caso a sus críticos que la tildan de creída pues no tiene nada que demostrarle a nadie “pero siempre es importante que la gente te vea con otros ojos”.