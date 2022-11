Lo cuenta todo. El chico reality Patricio Parodi se refirió a la reciente suspensión indefinida que recibió en “Esto Es Guerra” tras haber faltado al programa.

Cabe indicar que el novio de Luciana Fuster dio a conocer, a través de su cuenta de Instagram, que se había retirado la muela del juicio, por lo que no podría competir.

Sin embargo, la producción del programa decidió sancionarlo, ya que no habría pedido autorización. “Fui, pero me botaron, me regresaron a mi casa”, expresó Parodi durante una transmisión en su cuenta de Facebook.

“Lo raro es que ellos me dijeron que vaya al programa (...) Fui y cuando llego me dijeron: ‘Todo era una mentira, ándate a tu casa, no más programa’ ”, agregó el modelo.

Asimismo, el integrante de “Los Guerreros” señaló que después de permanecer casi nueve años en la competencia, su cuerpo necesitaba un descanso.

“Yo nunca pido permiso para irme de viaje, aunque cuando lo pido nunca me dan. Cuando pido permiso para alguna marca, tampoco me lo dan. Nunca he faltado al programa”, expresó Parodi.

La reacción de Luciana Fuster al enterarse que “EEG” suspendió a Patricio Parodi indefinidamente

La noticia fue confirmada por Johanna San Miguel antes de iniciar la jornada de competencia.

“Me indica producción que Patricio Parodi ha sido suspendido hasta nuevo aviso. Es una decisión de la producción”, señaló la ‘mamá leona’.

Pese ser una condición médica, Renzo Schuller explicó que la producción decidió suspender al ‘Pato’ de forma indefinida por no haberse sometido a este procedimiento dental durante los feriados.

Esta noticia no le cayó nada bien a Johanna San Miguel y Luciana Fuster. Ambas hicieron notar su molestia frente a cámaras ante esta baja importante en los ‘Guerreros’.

