Para Patty Wong, los retos siempre han sido una constante en su vida. La exmodelo, hoy empresaria, gracias a las pruebas que el destino le puso al frente, perdió el miedo a tomar decisiones, a reinventarse, a arriesgar en medio de la crisis. Hoy reafirma ese espíritu de lucha y no lo oculta.

“Estos casi cien días de estar encerrada en mi casa me hizo entender cuál es mi misión. La pandemia me llegó en la mejor etapa de mi trabajo, había creado una central de franquicias y estábamos por vender casi ocho. Cuando pasó esto, yo había invertido todo en el proyecto, lo que construí durante tanto tiempo se quedó en cero, fue una cachetada en mi vida. Pero entendí que las cosas pasan por algo”, dice Wong.

¿Y cuál fue tu reacción?

Entendí que lo primordial es la vida, entonces en este nueva etapa me tome como propósito crear una empresa con otro concepto. El empresario común hoy cuida al cliente porque le genera dinero, pero no cuida a sus colaboradores.

Tu decisión de conservar a tus trabajadores en tiempos de pandemia generó una corriente de opinión que te favoreció...

Yo no lo hice para que me favoreciera, fue una decisión honesta y en los restaurantes donde soy gerente pude tomar la decisión de seguir con mi gente. No despedimos a nadie en mi empresa, no sé cómo se manejaban las otras franquicias, pero yo no me acogí a la suspensión perfecta, me pareció terrible hacerle eso a mi gente.

Estamos pasando por una situación inédita.

Este momento es único y va a marcar un precedente. Tú caminas por la calle y encuentras en cada cuadra mínimo dos locales cerrados, dos empresas quebradas. Yo me animé a salir contra viento y marea, no lo planeé, es una prueba del destino. Cuántos empresarios están en su casa mal, destruidos, sintiendo que las cuentas los están matando, no saben cómo pagar sus deudas, con sus locales cerrados. No imaginas lo que ocasiona la quiebra en el corazón de un emprendedor.

Vienes de una familia numerosa, en esta etapa de tu labor como empresaria, ¿sigues contando con su apoyo?

En esta etapa estoy sola, porque las decisiones que yo tomé son revolucionarias, son pocos los empresarios que dicen: ‘no quiero ganar’. Son pocos empresarios los que tomarían las decisiones que yo. Tuve que cortar lazos para estas decisiones inéditas y no me importa.

¿Fue una decisión difícil?

Para dirigir y tomar decisiones tiene que existir una cabeza, porque si existen dos, eso es un monstruo. Yo necesitaba tener la libertad, la gerencia total, para que pueda tomar las decisiones. Es mi marca y quise transmitir lo que realmente quiero hacer como empresa, principalmente que la gente vea y sienta que los trabajadores no son máquinas.

Tu experiencia de vida tiene mucho que ver con tu actitud con los trabajadores.

De todas maneras, bendito sea lo que he vivido y que en algún momento me hacía preguntarme, ‘¿Por qué, a mí’, muchas veces. Agradezco todo lo que he pasado, porque me hace ver a la gente de una manera distinta.

¿Cómo te ves cuando todo esta crisis pase?

Trabajando para dejarle a mis hijas una empresa que marque un precedente, un nuevo estilo,y que contribuya a la mejora del mundo.

Le estás dando el mejor ejemplo a tus hijas...

Que ellas vean que quiero contribuir a que baje el incremento de pobreza en mi país, porque esta duele y cala en los huesos. No es justo que un ser humano pase hambre, frio y necesidad, no hay motivo para eso, A las personas no hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar, hay que darles oportunidades de trabajo. La pobreza y la ignorancia del pueblo es el mejor capital de los políticos corruptos.

Perfil de Patty Wong

Empresaria

De padre chino y madre cusqueña, es la cuarta de diez hermanos. Su carrera en la televisión incluye experiencias en programas como “”R con Erre”, “Camino a la fama”, y “Los reyes del playback”.