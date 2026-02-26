“Regreso feliz a Los otros Concha 2, un proyecto del que he sido parte desde el inicio y al que le tengo mucho cariño. Estoy muy agradecido porque me han esperado”, nos dice Paul Martin, cuyo retorno a la segunda temporada de la telenovela era esperado e inminente. El actor, con 41 años en el oficio, reafirma con cada trabajo su vigencia profesional, en una época marcada por la inmediatez, el éxito fácil y el consumo rápido de contenidos.

“Hace algunos días le decía a mi hijo que debemos mirar hacia adentro y bajarle la velocidad a la vida un ratito para poder tener un cambio. Hoy, todo es tan vertiginoso y tan rápido que uno no repara en las cosas valiosas que a veces tiene tan cerca”, dice.

¿Con cuatro décadas de carrera, qué significa la actuación en tu vida? Es la felicidad en el trabajo, para mí, la actuación significa tener la suerte de trabajar en lo que me gusta y disfrutarlo. Lo ideal sería que uno haga de su oficio una maravilla y que se apasione por cada proyecto. Hace dos días he dictado una master class para unos egresados de una escuela de actuación y justamente les decía que la actuación es un juego con reglas que hay que tomar muy en serio. Hay que disfrutarlo, pero no hay que olvidar que tenemos una gran responsabilidad también.

A pesar de la inestabilidad que se dice tiene la profesión.

Evidentemente, todos los actores quisiéramos más estabilidad en términos de continuidad de trabajo, tenemos una profesión un poco incierta. Muchas veces tienes que gestionar tus proyectos y estás un poco a la expectativa de qué es lo que viene; a veces se te cruzan proyectos buenísimos y y tienes que dejar alguno de lado.

¿En base a tu experiencia, el talento puede ir sin la disciplina al lado?

La disciplina es fundamental, porque puedes ser muy talentoso, pero no tomas en serio tu chamba y toda una carrera se tira por la borda. Hay mucha gente que elige ser actor para ser famoso, para que los reconozcan, no como apuesta de vida, sino como trampolín para ser mediático y reconocido. Eso al principio, de alguna manera, todos lo queremos, pero me he dado cuenta que es mucho más importante hacer de esto tu vida y sostener a tu familia, que estar en las primeras planas.

"El tema es que si quieres dedicarte a la actuación tienes que prepararte, no se sostiene un protagónico solamente con una cara bonita, necesitas un respaldo y una verdad que te da la actuación", dice Martin..

¿Elegir la actuación solo por la fama tiene mucho que ver con lo que buscan los influencers o personajes mediáticos al aceptar personajes en contenidos de ficción?

Eso siempre de alguna manera se ha dado, modelos o gente con muy buena pinta o con ciertas características que han entrado a la televisión. El tema es que si quieres dedicarte a la actuación tienes que prepararte, no se sostiene un protagónico solamente con una cara bonita, necesitas un respaldo y una verdad que te da la actuación. No se trata solamente de decir los textos, en ese momento uno tiene que sentir y vivir el personaje.

¿Y en qué en qué etapa de tu carrera sientes que estás?

Siento que todavía tengo mucha energía, gracias a Dios estoy bien y con fuerza para estar en varios proyectos. Mientras el cuerpo aguante hay que darle, hay que hacer cosas.

¿Qué es lo que debería tomar en cuenta un futuro actor o actriz?

Si quieres actuar tienes que empezar a observar, la observación es una parte muy importante de la actuación, por eso tienes que ver mucho teatro. Lo principal es no tomar la profesión como un juego, si es que quieres realmente llegar lejos, si es que quieres avanzar en este camino y a vivirlo cómo se debe. Debes tomar la actuación con responsabilidad y en serio. Como decía antes, si bien es un juego, es un juego con reglas que tienes que cumplir.