La tensión en ‘La Granja VIP’ alcanzó un punto crítico durante uno de los enfrentamientos más intensos entre los participantes. Tras una acalorada discusión con gritos e insultos, Paul Michael optó por ofrecer disculpas públicas.

La disputa entre Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López provocó un momento de tensión que obligó a la producción a aplicar sanciones.

La escena causó gran impacto tanto en los participantes como en los seguidores del programa, quienes siguen el reality de manera constante.

En ese sentido, Paul Michael se acercó primero a Shirley Arica y luego a Samahara Lobatón, con el objetivo de reconocer su conducta y aliviar la tensión generada.

En su intervención, el cantante reconoció su responsabilidad en los hechos y manifestó: “ Voy a comenzar aceptando mis errores, sé que he sido un patán con todas ustedes, sé que no he sido caballero… Quiero sentir paz, tranquilidad, no me gusta esto que está pasando “.

“ Ese día sobrepasé los límites, la lastimé (a Shirley) sin saber sus traumas… Me siento avergonzado, no soy la persona que vengo siendo aquí, no me considero esa persona. Estoy sacando mi peor versión, todo lo feo lo estoy sacando acá innecesariamente ”, agregó.

Además, el cantante también se dirigió directamente a Samahara Lobatón: “ Cualquier cosa por mi abuelito que está en el cielo, te pido disculpas a ti y también a tu mamá, ella siempre sacará cara por ti. Igual me gustaría que Pamela lo converse, pero no depende de mí, ahora estoy hablando por mí ”.

Samahara, a su turno, mencionó los límites que se cruzaron en la discusión y dijo: “ Creo que ya hemos cruzado parámetros que no se debieron de cruzar. Ese día de mi boca no salió (mentadas de madre). Entonces creo que si todos estamos intentando autocontrolarnos, debería ser así. Esto es un reality, es un juego, pero ya se está pasando el límite del respeto ”.