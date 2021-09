La cantante Paula Arias, se mostró sorprendida, tras enterarse del “ampay” de su novio con la madre de su hijo. La actual pareja de la salsera, el futbolista Eduardo Rabanal, fue captado muy cariñoso con la madre de su hijo, María Fernanda Rodríguez.

Según ATV, el hecho ocurrió cuando la salsera y directora de Son Tentación se encontraba de viaje por la selva peruana como parte de sus presentaciones musicales y a una semana de celebrar su primer aniversario con el futbolista.

Eduardo Rabanal y María Fernanda Rodríguez compartían como familia junto a su menor hijo, pero ambos se mostraron muy cariñosos. Y es que en el video se ve a la madre de su hijo, tocándole la cara al futbolista, recostados uno junto al otro y ella encima de las piernas de Rabanal en un parque recreacional de Pachacamac.

Luego al salir del club campestre, la madre de su hijo lo coge del brazo, mientras él carga al pequeño, Posteriormente, la mujer recuesta su cabeza en el hombro del futbolista.

En el programa “Amor y Fuego” que se emite en Willax TV, Paula Arias fue consultada por el “ampay” y mostró sorpresa; no obstante, indicó que estaba al tanto de la salida de Eduardo Rabanal con la madre de su hijo.

“Sí, sí estaba al tanto que iba a compartir con su hijo y su expareja. Si estaba al tanto de eso... (Sobre el ampay) No sabría qué decirte, no sé nada de eso. Recién he llegado de viaje, tendría que verlo y conversar con él. Ahorita voy a cerciorarme de todo esto”, dijo Paula Arias.

Eduardo Rabanal, novio de Paula Arias, fue captado en situaciones cariñosas con la madre de su hijo. (Foto: Instagram @paulatentacion24 / @eduardorabanal1997)

