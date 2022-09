Paula Arias se enlazó en vivo con el programa “En boca de todos” para aclarar que no retomó su relación sentimental con Eduardo Rabanal. Como se recuerda, los rumores de una posible reconciliación surgieron luego que se difundiera un ‘ampay’ en el que vemos a la salsera saliendo de un evento tomada de la mano del futbolista, en horas de la madrugada.

La salsera reconoció sentirse incómodo por el ampay, y aseguró que ahora se encuentra enfocada en sus proyectos personales. “Sí, realmente estoy incómoda. Yo me reafirmo en lo que dije, yo no tengo una relación sentimental con Eduardo Rabanal, como dije estoy enfocada en mi trabajo, en mi vida personal”, dijo al inicio.

La líder de “Son Tentación” resaltó que no tiene por qué esconderse de nadie, pues está soltera. “No tengo por qué esconderme, ni tampoco por qué mentir, no estoy haciendo nada malo porque estoy soltera. Yo tengo unos proyectos con Eduardo, no entiendo porque quieren hacer tanto show”, puntualizó.

En otro momento, Paula Arias explicó los motivos por los que estuvo con Eduardo Rabanal a altas de la madrugada el domingo pasado, cuando fue captada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

“Sí, el domingo yo tuve un evento por el nuevo lanzamiento de mi tema, y él estuvo como invitado al igual que otros. Y como yo venía de tanta carga, estaba realmente cansada que eran las 5 a.m., y él muy amable si me quiere acompañar, y nosotros tenemos mucha confianza. Ya les dije, él no ha sido un pasatiempo, ha sido mi novio, y si tenemos una amistad bien. Me sacó del lugar donde estábamos y fuimos al bus donde estaba toda mi gente”, comentó.

Finalmente, la cantante descartó que haya amanecido con Rabanal. “Yo no he ido a la casa de alguien porque yo tengo mi casa, es más ni tendría que dar explicaciones de dónde he llegado. Yo tengo mi almacén, mi tienda en Gamarra, él me acompañó a mi almacén y no es que me amanecí, no es así”, dijo casi al finalizar, notoriamente fastidiada.





