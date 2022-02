Paula Manzanal es protagonista de una historia de conveniencia, según un polémico audio en el que su nuevo galán español Christian habla mal de la peruana junto a su expareja española, Khalida Merevi.

El audio presentado por el programa ‘Amor y Fuego’ muestra que Christian quiere ser famoso por medio de su relación con Paula Manzanal, y todo da a entender que la estaría utilizando.

“Te doy 10 mil euros, si me ayudas. Yo quiero salir en la tele, en algún programa de estos que me buscan en YouTube y ‘Sálvame’ (programa español de espectáculos)... A mí me sacan rápido, soy guapo. A mí Paula me ha dicho que es p***Así es”, dice el extranjero en una conversación con su expareja Khalida Merevi.

En otro audio, se escucha al extranjero hablando con Khalida Merevi sobre Paula Manzanal y su anteriores relaciones con otros hombres. Incluso menciona a Sheyla Rojas en estos diálogos.

Paula Manzanal asegura estar embarazada

Khalida mostró un correo que le envió Paula Manzanal asegurando que es pareja de Christian y que está esperando un hijo de él. “Hola Khalida, no entiendo por qué sigues buscando a Christian? Y llamando a todos sus amigos para saber de él. Te voy a pedir por favor que respetes mi relación. Él y yo estamos esperando un bebé, no sé si ya te habrá contado, pero espero que me entiendas”, se lee en el mensaje.

