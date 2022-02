La influencer y empresaria, Paula Manzanal confirmó, en una entrevista en ‘América hoy’, que Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, tenía planes de viajar a España antes del ampay y que incluso le dijo que era “una persona muy espacial” para él.

“Éramos muy unidos, muy amigos, hablábamos todos los días hasta el día del ampay, fue la última vez que hablé con él... El día del ampay me sorprendió mucho que estuviera con Melissa, porque teníamos una relación muy seguida. Me asombré, dije hay algo mal, le dije: ‘me han mandado esto, ten cuidado que te relacionen con una persona casada’. Y me dijo: ‘Ella no está casada’”, aclaró Paula Manzanal sobre el tipo de relación que tenía con la actual pareja de Melissa Paredes.

“Siempre he dicho que no tengo nada con él, siempre he negado cualquier tipo de relación con él. Sí éramos muy unidos y lo que me sorprendió es que desde el día del ampay me ha eliminado de todo, si somos amigos porque había necesidad de eliminarme”, agregó la empresaria conectada vía Internet desde España donde reside.

Pero eso no fue todo. Manzanal confirmó que Anthony Aranda tenía planes de viajar a España antes del ampay tal como lo había anunciado Janet Barboza semanas antes.

“Anthony sí tenía planes de venir a España, sí quería venirse a España, conmigo no necesariamente porque para eso se necesita dos personas que quieran y por mi lado estaba negado, no quería una relación con él ni nada, pero sí me llevaba bien con él y le ofrecí ayuda en lo que necesitara”, reveló para sorpresa de las conductoras del programa.

Además, Paula contó que Anthony era un amigo muy cerca, que incluso conocía a su familia y todos sus problemas, por eso le sorprendió que la eliminara de redes sociales.

“No quiero meterme en una relación, les deseo lo mejor. Todo esto es pasado, sí me dijo que era una persona muy especial para él, pero desde mi perspectiva era algo amical... Nos llevábamos bien, conocía a mi familia, hablamos mucho de mis problemas y yo los suyos, lo conozco un montón y me conoce muy bien a mí, me sorprendió que me haya eliminado, de un momento a otro, de su vida. Hablábamos todos los días”, aclaró.

