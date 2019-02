Paz Court: "La música te pide que desarrolles personajes"

Síguenos en Facebook

La compositora chilena Paz Court se presenta por primera vez en nuestro país, junto a Ezequiel Borra de Argentina, y el dúo nacional Alejandro y María Laura. La cita es hoy en el evento 'Concierto en el Jardín', que se llevará a cabo en San Isidro.

¿En qué consistirá tu presentación en Lima, en el Concierto en el Jardín?

El año pasado me hicieron parte de un grupo de compositores latinoamericanos, 'Núcleo distante'. Está compuesto por 22 miembros de diferentes países de Latinoamérica, como Perú y Chile. Aquí son parte Alejandro y María Laura, Pamela Rodríguez y LaLá. Compartimos muchas ideas, proyectos, así como para pactar giras. En febrero, Alejandro y María Laura hacen hoy un concierto, por lo que me invitaron. Estoy contenta por esta primera llegada para cantar.

Mezcla entre la composición teatral y la música, ¿cómo nace esta propuesta en tu carrera?

Se me da naturalmente porque soy una persona muy estética y visual. Me encanta el mundo del diseño y el arte. Me encanta actuar, es algo muy intuitivo. Llevo muchos años haciendo música en distintos proyectos, poco más de diez años de carrera aunque como solista empecé hace poco. Me di cuenta que, cuando uno está sobre un escenario se van necesitando más herramientas. La música misma te va pidiendo que desarrolles personajes. Eso permite hacer una entrega más completa al público. Algo más emocional.

¿Crees que este es uno de los elementos, la mezcla entre lo visual y sonoro, por lo cual el Indie folk gana muchos más adeptos?

Con el mundo tecnológico, se ha vuelto fundamental tener algo que decir, no solo a través de la música. Youtube es una de las principales plataformas donde se difunde la música, lo mismo las redes sociales. Hay que generar contenido todo el tiempo. Me he dado cuenta cómo evoluciona la música. Pasas de solo ser un músico y empiezas a desarrollar otras habilidades. Dentro de la escena independiente, las redes sociales son un espacio hoy muy importante para difundir.

Tu pasión por la actuación, ¿fue este uno de los pilares para el nacimiento del proyecto 'Divas del Cine'?

Partió por una invitación que me hizo una orquesta que está al sur de Chile. Son músicos de varias partes del mundo. Empecé cantando jazz desde muy joven, tenía 14 años. Cuando uno aprende este género, rememoras mucho lo que se hizo en la década del cuarenta y cincuenta. Desde ese entonces he venido cultivando un amor por lo 'vintage'. En esa época, las divas no solo cantaban, también actuaban.

Con tu música, ¿buscas reivindicar esta época?

Totalmente. Me considero una persona romántica. Pienso que esas décadas, la música era más artesanal y humana. El proyecto, que tenía junto a la Orquesta Florida, buscaba reivindicar todos esos sentimientos, la música e instrumentos. El disco Granito de San Juan, presenta a los músicos, a todo lo que compone este material.