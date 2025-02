El portorriqueño Pedro Capó, el del hit “Calma” junto a Farruko, que presume 2 965 millones de vistas en YouTube y del éxito “Estoy enamorado”, al lado de Thalía que lleva 570 millones, vive una nueva etapa en su carrera que le exige emprender nuevos retos musicales; sin dejar de mirar el pasado, pero solo como referencia. Por eso, el cantautor considera que su nuevo álbum “La carretera”, que lanzó su primer adelanto, es el más significativo de su carrera. “Tenía esta inquietud de regresar un poquito al rock and roll, a tocar, componer, producir y grabar con músicos en el estudio. Una invitación de la editora para la que he firmado me llevó a Nashville, donde encontré una cultura musical muy fuerte en el country. Estando allá se generó una dinámica de composición y producción con influencias country que se unió a compositores y productores latinos. Me encantó esa dinámica”, dice Capó a Correo.

Es básico sentirse libre y cómodo en el proceso de creación.

Exacto, y yo considero que ‘La carretera’ es el disco con el que me he sentido más cómodo en el proceso de grabación, me he divertido muchísimo, he tenido esa libertad de expresarme, de fotografiar un momento crudo y honesto, la etapa donde me encuentro creativamente y emocionalmente bien. La verdad que ha sido muy divertido todo el proceso de La Carretera, conectar con ese adolescente que tocaba en la marquesina de su casa, con cuatro muchachos más y ese tipo de cosas. Ojalá esto inspire a los muchachos a tomar su propio rumbo.

Es importante que los jóvenes talentos te vean como referente y apuesten por la música que quieren hacer, no solo la de moda.

Ojalá que sí, a mí me parece importante que haya de todo, lo que está en tendencia y que haya del otro lado del camino también. Estoy convencido de que en ambas propuestas hay valores, yo creo que toda expresión artística contribuye a nuestro aprendizaje y podemos adaptar, usar e incorporarla a nuestro arte. Al final, que todo se haga con honestidad es valioso, hay que apostar a eso.

¿Cómo haces para elegir canciones y desechar otras, hay temas que deben tomar su tiempo y mejor se guardan? Me ha pasado de ambas maneras, he tenido canciones que han ido a una gaveta y años después las encuentro, tienen su momento, tienen su lugar. En mis últimos dos discos, quizás una o dos canciones se quedaron fuera, porque se salieron un poquito del concepto. En este, lo que se escribió entró, hicimos 14 canciones y están las 14, de hecho estuvimos un poquito medio titubeando con dos temas, y al final dijimos no, todo parte de ese momento que quisimos capturar y ahí está todo.

Lo importante es darle tiempo a las canciones para que maduren, porque como que ahora hay una exigencia de estar sacando un tema cada mes. No es bueno tampoco, la verdad es que influye mucho la presión, no soy una máquina, no puedo, yo necesito mi tiempo para trabajar las cosas, y también esperar a vivir. Para crear, componer, hay que tener vivencias, no es como preparar un sandwich de jamón y queso que uno se comió el otro día.

En este disco has grabado con Jorge Drexler y La Mari de Chambao, grandes talentos y muy sencillos.

Jorge es un tipazo, hemos compartido a través de los años de manera personal, pero nunca habíamos podido trabajar juntos, yo soy fan de su trabajo, y al fin se nos da. Y La Mari De Chambao es un ser humano muy luminoso, muy bonita, talentosísima, ambos dijeron sí en una. ‘Aprender a vivir”, tema en el que participan, fue la primera canción que escribí, la que más o menos me sirve de brújula para ver hacia dónde voy con este nuevo disco, y es mi favorita.

Ya es hora de que visites Perú, hasta ahora no te hemos escuchado en vivo.

Tengo mucha ilusión de estar en Perú, nunca me he presentado en un show en vivo, sí de promoción, pero nunca he tocado. Comienzo el año con ese deseo y sobre todo con un disco que es para presentarlo en vivo, que viene de la carretera y para la carretera.