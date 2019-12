La expareja de Pedro Loli, Fiorella Méndez, utilizó las redes sociales para negar que haya retomado su relación con el padre de su hijo y aseguró que si los ven juntos es solo por su bebé, luego de las acusaciones de infidelidad en contra del cantante.

“Hoy día nos pasó aquí que dos personas nos empezaron a grabar como si nosotros estuviéramos haciendo algo malo y la verdad es que me incomodó demasiado. Si me ven con el papá de mi hijo es obviamente solo por mi hijo, más allá de eso no. Siempre que amerite y que coincida con las cosas de mi hijo, me van a ver con él, pero eso no quiere decir que yo esté en una relación, descartado total”, manifestó la productora de ‘La banda del Chino’.

Asimismo, Fiorella Méndez sostuvo que no está de acuerdo con aquellas mujeres que se llevan mal con los padres de sus hijos porque les hizo algo malo a ellas y les recomendó que aprendan a sobrellevar el tema.

“Yo no comparto ese tipo de pensamientos que se llevan súper mal con el papá de sus hijos, creo que hay que aprender a ser mamás y separar las cosas. Si alguna de ambas partes falla, sí es un poco más complicado cuando hay hijos, pero pase lo que pase, así te paguen mal, uno tiene que aprender a sobrellevar el tema y llevarse lo mejor posible por el bebé”, sostuvo la joven comunicadora.