Pedro Moral: "Si aguanté tanto al final de mi relación fue por el hijo de Sheyla" (VIDEO)

Pedro Moral decidió hablar sobre el fin de su relación con Sheyla Rojas, luego de haber cancelado su boda a solo dos meses de realizarse la celebración.

El empresario se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad para responder varias interrogantes en torno a los motivos que lo llevaron a terminar su relación.

"Fue la única mujer que me ha hecho pensar en que me quiero casar y creo que si aguanté tanto al final de mi relación fue por el hijo de Sheyla", se le escucha decir a Pedro Moral en el nuevo adelanto que mostró Beto Ortiz.

Ante la pregunta de que si la rubia conductora de televisión lo dejó por no ser millonario, Pedro Moral expresó que no es ningún vividor y que "no tiene nada de malo si fuera misio".