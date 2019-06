Pedro Suárez Vértiz harto de la inseguridad ciudadana: "El sistema peruano apoya al delincuente"

Síguenos en Facebook

El músico Pedro Suárez Vértiz expresó, a través de su cuenta de Facebook, su indignación por la inseguridad ciudadana que sufren gran parte de ciudadanos y aseguró que el sistema peruano apoya al delincuente.

Suárez Vértiz comentó el asalto a una familia en la Línea Amarilla que registró una cámara de seguridad. En las imágenes se observan que los delincuentes armados le roban el vehículo.

El intérprete de 'Cuando pienses en volver' dijo que "sinceramente" estaba pensando en ser un delincuente porque el sistema peruano los apoya.

Pedro Suárez Vértiz también criticó al Poder Judicial porque libera a malhechores por haber robado "montos bajos". "Gracias, Perú", indicó.

"Creo sinceramente que voy a ser delincuente. El sistema peruano me apoya. No hay policías y si los hay nunca me dispararán. Lo más piña que me podría pasar es que me arresten, pero mi santo patrón el PJ, me liberará por haber robado montos bajos. Gracias Perú. Voy a avísarle a Christian, Arturo, Patricio, Juan Diego, Gianmarco y a todos para no trabajar más", se lee en su publicación en la mencionada red social.