El compositor y escritor, Pedro Suárez Vértiz, anunció que pronto lo podríamos ver a través de la pantalla grande debido a que su manager, Robelo Calderón, está en conversaciones con diferentes directores para rodar una película sobre su vida.

Así lo anunció, a través de sus redes sociales, donde contó que hace muchos años el reconocido director Pancho Lombardi le propuso hacerlo, pero debido a sus constantes actividades como músico nunca se concretó.

El reconocido músico inició su anuncio recordando que sigue vigente en la escena musical aunque no es algo que haya hecho de forma “intencional”. Y explicó que toda su vida profesional se ha regido por “la supervivencia y la necesidad de los que lo rodean”.

“Muchos piensan que estar alejado de los escenarios me ha vuelto más creativo. Yo diría más bien que la creatividad se ha unido a las ganas reprimidas por mi actual condición física, de hacer lo que sé hacer. Ya sea por la música al componer el himno de los juegos o al escribir y presentar a mi público ‘La Vida me sabe bien’, ‘Yo Pedro’, ‘Los Niños se enamoran’, ‘Ignacio y el árbol’, etc.”, señaló Pedro Suárez Vértiz.

“El proceso creativo toma no solo tiempo, sino revivir o crear todos aquellos hechos que mis fans tanto han perseguido siempre. Para eso siempre recurro a varios expertos en mi carrera y así compensar mis lagunas mentales. En ese sentido, siempre van y vienen las propuestas de hacer una película de mi vida. Hace mucho tiempo el mismo Pancho Lombardi me propuso hacerlo, pero mis constantes giras de promoción y conciertos no me lo permitían. Es más, hasta yo mismo quise escribir el guion porque me apasiona el mundo del cine. Soy un cinéfilo empedernido, pero no se pudo. En estos tiempos mi manager Robelo Calderón ya tuvo conversaciones con diferentes directores, pero aún no se ha definido nada. Pero si, me agrada la idea, así que muy pronto podría sorprenderlos”, añadió el compositor de ‘No pensé que era amor’.

El cantante aseguró confiar en el “caprichoso destino” porque aprendió a la fuerza que la vida es “una marea loca”, que por lo general asusta, pero que siempre te llevará a buen puerto. “Lo que ocurre es lo mejor”, escribió.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Suárez Vértiz celebra los 27 años de su primer disco como solista

Pedro Suárez Vértiz celebra los 27 años de su primer disco como solista