Pedro Suárez Vértiz volvió a captar la atención luego que en sus redes sociales difundiera un mensaje en el que elogió la belleza de Marilyn Monroe, una de las mujeres más icónicas del siglo XX; sin embargo, generó gran polémica por el consejo final que envió a todas las mujeres.

El intérprete de “Lo olvidé” reveló que decidió escribir el mensaje después de ver el documental “El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas”, el cual está disponible en Netflix.

“Estuve viendo un interesante documental sobre Marilyn Monroe en Netflix, servicio que poquísimas veces utilizo, y confirmé lo que siempre recalco sobre el atractivo físico de la mujer. Nunca fui admirador de Marilyn Monroe porque para mí tuvo una vida paupérrima. No conozco a nadie, salvo Michael Jackson, más infeliz. Lo siento, la pena me gana”, escribió en las primeras líneas.

Pedro siguió elogiando la belleza de Monroe y resaltó que, para él, el secreto de la modelo fue que nunca intentó ser una mujer fitness. “Hay que admitir que absolutamente ninguna modelo, actriz, deportista, o socialité femenina, ha superado a Marilyn Monroe. Nadie nunca fue el sex symbol que ella fue. ¿Y saben por qué? Porque no era una mujer fitness. Ella sabía perfectamente cómo gustarle a todos los hombres del planeta Tierra”, acotó.

Tras ello, el cantante peruano aseguró que Monrore era hermosa y seductora porque “no mató su femineidad secando sus curvas en un gimnasio. Sabía que el bamboleo del cuerpo femenino nos vuelve locos a los hombres. Pues eso buscamos al hacer el amor”.

¿Qué fue lo dijo Pedro Suárez Vértiz para generar la molestía de los internautas?

Previo a terminar, Pedro Suárez Vértiz dejó una recomendación a todas las mujeres. “Hay que ir al gimnasio, sí. Pero para aumentar lo que falta. No para quemar el 100% de la grasa femenina, y terminar pareciéndose más a Bruce Lee, que a Marilyn Monroe. Un consejo, chicas: No se arreglen para las mujeres. Arréglense para sus hombres. Serán felices, y en la cama... ufffff, la pasarán fenomenal. Recuerden que, a más calorías, mejores orgasmos. La mujer natural es la flor más bella del mundo. Buenos días, amigos y feliz viernes para todos”, terminó.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales reaccionaron rápidamente y criticaron a Pedro Suárez Vértiz por aconsejar a las mujeres “arreglarse” para sus parejas y no para ellas mismas.

“Esta vez no estoy de acuerdo uno tiene que arreglarse para sí misma no para el resto”, “Uno tiene que arreglarse para uno mismo, para sentirse bien y estar bien, no para alguien más. Primero debemos sentirnos y amarnos nosotros, luego el resto”, “Machismo puro tu comentario”, “Todo bien, pero “no se arreglen para las mujeres si no para los hombres”, nel Pedrito. Algunas nos arreglamos para nosotras mismas también”, “El estar bien y verse bien para uno misma es lo más importante...con o sin gym..es una lastima leer comentarios machistas pero gracias a Dios hoy en día somos muchas mujeres empoderadas y así también criamos a nuestras hijas”, son solo algunas reacciones que se leen en los comentarios del post del intérprete nacional.





