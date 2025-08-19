Después de varios años en México, Pelo Madueño vuelve a Lima decidido a instalarse y retomar su lugar en la escena musical peruana. El músico, compositor y actor inicia una nueva etapa marcada por una intensa agenda de conciertos y proyectos que repasarán lo mejor de sus grandes éxitos, como “Mala Sangre” y “Alma de 80s”, junto con clásicos que siguen sonando en radios y ocupando un lugar infaltable en playlists actuales.

En los próximos meses, Madueño se presentará en el Festival “Rock en la Muralla” (30 de agosto), celebrará los “40 años de Narcosis” en el Teatro Leguía (30 de agosto), regresará a “La Noche de Barranco” (13 de septiembre), se reencontrará con “La Liga del Sueño” en Sargento Pimienta (19 de septiembre) y participará en el “Festival Iconos” (27 de septiembre).

Su versatilidad artística se extiende al teatro y el cine. Este año participó en la obra “Sería una pena que se marchitaran las plantas” junto a Lita Baluarte y en la película “La disciplina del silencio”, además de recordar sus roles icónicos en “Ciudad de M” y “Pataclaun”.

Comprometido también con la formación y el impacto social, Madueño dirige la escuela “School of Rock Lima”, con la que representó al Perú en el Summer Fest 2025 en Milwaukee, y lideró junto a sus alumnos la campaña contra el bullying “Rompe el Silencio” para una conocida radio local.

Con una carrera que abarca desde el punk de Narcosis hasta su reciente álbum “Apocalipsex” (2024), Pelo Madueño continúa reinventándose y aportando frescura a la música nacional.