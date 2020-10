Penélope Cruz contó en una reciente entrevista sobre uno de los malos hábitos que tuvo: el tábaco. La española detalló que llegó a fumar ocho cigarrillos al día hasta que decidió acabar con eso.

La actriz explicó que su adicción inició cuando interpretó a personajes que eran adictos a la nicotina, tales como en Blow (2001) y Vicky Cristina Barcelona (2008). Tras dichas producciones, en un momento llegó a fumar entre siete a ocho cigarrillos al día.

Con el paso de los años decidió decirle adiós a esa costumbre. “Renuncié a fumar cuando sabía que iba a ser madre. Ahora no bebo, no fumo y como saludablemente”, señaló a la revista Stella Magazine.

“Siempre me he cuidado bien y he mantenido un estilo de vida saludable”, agregó. Del mismo modo, contó cuáles son las actividades que hace dentro de su rutina.

“Intento dormir ocho horas si puedo, y he comenzado a meditar de nuevo recientemente, lo que realmente me ayuda a preciar el momento presente”, indicó.

Cruz sostuvo que el gimnasio junto con la meditación le permiten relajarse y mantenerse joven.

