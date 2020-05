El sonido oscuro Joy Division,se convirtió en un sello de Manchester, que cuarenta años después del final del grupo, sigue siendo un emblema de la música. Peter Hook, también exbajista de New Order, fue parte de aquella banda que marcó la historia.

Hoy le rendirá un homenaje aquella época con “So This Is Permanent”, un concierto que dio en el 2015 en Macclesfield, con su grupo The Light, que se transmitirá solo por 24 horas a través de Youtube. Esta también es la oportunidad para recordar a su excompañero, Ian Curtis, exvocalista de la agrupación, a cuatro décadas de su partida.

Celebras hoy el 40 aniversario de Joy Division, también el décimo de The Light. ¿Cómo te sientes al respecto de este momento? }

Se supone que hoy tocaríamos frente a un escenario repleto en Glasgow. Me siento decepcionado de no poder celebrar como se debe, pero también estoy agradecido por estar aquí. Debido al coronavirus, mucha gente ha partido. Además, es impresionante ver que Joy Division sigue siendo o es más popular que antes.

También será un momento para recordar a Ian Curtis...

Tengo una nueva apreciación sobre los temas de Ian ahora que los canto, a diferencia de cuando tocaba solo el bajo. Es hermoso, inspirador y me deja sin palabras como él componía las melodías. Ian era un cantante inusual, porque te alentaba a que seas tú el vocalista (risas). Nunca conocí a nadie antes, tampoco ahora, con su potencial. Su voz era poética, la mía parece de punk; pero, nunca traté de compararme con él.

Para el público es increíble volver a escuchar la música del grupo. En tu caso, ¿qué significa esta nostalgia?

Hay muy poco sobre Joy Division que la gente puede escuchar, debido a la época y a la forma de grabar. Mi visión de la banda con The Light, es que yo toco como lo hicimos en los discos, porque la gran mayoría de personas solo conoce al grupo a través de este material. No pretendo sonar como lo que éramos, le dejo eso a New Order (risas).

Además, también se cumplieron 35 años desde el lanzamiento de “Low-Life” de New Order. ¿Fue instintiva esta transición del post punk al new wave?

Uno de los momentos en los que mayor tranquilidad tuve fue en mi etapa como DJ (2008). Tocaba todo tipo de música y quedé sorprendido por las influencias que escuchaba en los grupos. La banda que no sonaba a Joy Division, lo hacía como New Order. En los ochenta, nunca imaginamos que esto iba a suceder, solo vivíamos de esperanzas. El hecho que agrupaciones de hoy se entusiasmen por lo que hicimos cuarenta años atrás, es increíble. Con New Order, las cosas fueron distintas, por la concepción y el sonido. Todo es fantástico, pero también está esa tristeza por lo que sucedió con Ian.

Tu técnica en el bajo también marcó una etapa, teniendo en cuenta que fuiste casi autodidacta...

Nunca recibí instrucción como músico, tampoco sabía cómo afinar mi instrumento. La razón por la que empecé a tocar el bajo en tonos altos, fue porque la guitarra de Bernard Sumner (voz en New Order y guitarrista en Joy Division) sonaba muy fuerte. Así pude escucharme a mí mismo. A Ian le encantó eso, por eso me alentó a seguir haciéndolo. Así, resultaron temas como “She Lost Control”, “Shadowplay”, “Insight”, entre otros. Esa fue mi firma en la música.

Comentaste que no has conocido a nadie como Ian. En la música actual, ¿existe algún grupo que te despierte emociones similares a las que vivieron en los ochenta?

No, pero tiene que ver más con la época, el momento que nos tocó vivir. Cuando empezamos en los ochenta, no teníamos literalmente nada, ni si quiera una carrera. Empezamos desde lo más bajo, y tuvimos que repetir lo mismo con la partida de Ian. Lo único que cambió fue que ganamos experiencia antes de New Order.

Perfil

Peter Hook, músico y compositor

Es lider de la banda Peter Hook & The Light. Fue integrante de los grupos británicos Joy DIvision y New Order. También es un conocido DJ. Ha tres libros, como “The Haçienda: Cómo no dirigir un club”, entre otros.