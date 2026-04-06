A pocos días de las elecciones generales de 2026, los candidatos presidenciales han presentado propuestas en el sector salud en medio de cuestionamientos al sistema público. Las iniciativas surgen en un contexto marcado por demoras en la atención, falta de equipos médicos y dificultades en el acceso a servicios en distintos establecimientos del país.

Un informe de Cuarto Poder recogió algunas de estas iniciativas que incluyen cambios en atención primaria, incremento de recursos y uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, varios de estos planteamientos no desarrollan con claridad los mecanismos de financiamiento ni los plazos de ejecución.

Propuestas de Keiko Fujimori

La candidata de Fuerza Popular ha planteado la implementación de un sistema de telemedicina a nivel nacional. Esta medida busca reducir los tiempos de espera en consultas médicas y ampliar el acceso en zonas con limitada cobertura.

Asimismo, ha propuesto fortalecer el primer nivel de atención mediante los Comités Locales de Administración de Salud. También incluyó el abastecimiento de medicamentos, la reparación de equipos y la construcción de hospitales a través de inversión pública y alianzas.

Planteamientos de Roberto Sánchez

El candidato de Juntos por el Perú ha señalado la necesidad de aumentar el presupuesto del sector salud. Su propuesta contempla elevarlo del 6 por ciento al 9 por ciento del producto interno bruto.

También ha planteado mejorar el primer nivel de atención y ampliar la formación de profesionales en medicina. No obstante, durante sus actividades públicas no detalló cómo se financiarían estas medidas ni los plazos para su implementación.

Otras propuestas en debate

El candidato Rafael López Aliaga ha propuesto la creación de hospitales mediante acuerdos con clínicas privadas. Su iniciativa también considera cambios en el Ministerio de Salud y en EsSalud, así como la digitalización de historias clínicas.

En tanto, Alfonso López Chau ha planteado el uso de telemedicina, la adquisición de medicamentos y la construcción de establecimientos de salud. Según lo expuesto en su plan, estas medidas no incluyen detalles sobre el financiamiento ni los plazos de ejecución.

Por su parte, Jorge Nieto ha propuesto la digitalización del sistema mediante historias clínicas electrónicas y centros de información interconectados. Esta medida, de acuerdo con su planteamiento, permitiría mejorar la atención y facilitar la entrega de medicamentos.

Propuestas de Carlos Álvarez

El candidato de País para Todos ha planteado fortalecer el primer nivel de atención y aumentar el presupuesto del Seguro Integral de Salud. También ha considerado mejorar la disponibilidad de especialistas y reducir el gasto de los pacientes en medicamentos.

Dentro de su propuesta, ha señalado que busca disminuir en un 30 por ciento el gasto en medicinas para los ciudadanos. Según lo indicado en su plan, el nivel de inversión requerido dependerá del presupuesto disponible.

Asimismo, ha incluido el aumento de salarios para el personal de salud en zonas rurales. También ha propuesto reforzar las acciones contra la anemia y la desnutrición crónica.

Candidato Principales propuestas Keiko Fujimori Telemedicina a nivel nacional, fortalecimiento del primer nivel con CLAS, abastecimiento de medicamentos, reparación de equipos y construcción de hospitales mediante inversión pública y alianzas Roberto Sánchez Incremento del presupuesto del 6 % al 9 % del PBI, mejora del primer nivel de atención y ampliación de vacantes en medicina Rafael López Aliaga Creación de hospitales con apoyo de clínicas privadas, reestructuración del sistema de salud y digitalización de historias clínicas Alfonso López Chau Telemedicina, compra de medicamentos y construcción de establecimientos de salud sin detalle de financiamiento Jorge Nieto Digitalización del sistema, historias clínicas electrónicas y centros de información interconectados Carlos Álvarez Fortalecimiento del primer nivel, aumento del presupuesto del SIS, mejora de especialistas, reducción del gasto en medicamentos y aumento de salarios en zonas rurales

Las iniciativas resultan claves durante esta última etapa de la campaña electoral, en la que el sector salud forma parte de las principales preocupaciones ciudadanas. El sistema enfrenta limitaciones relacionadas con equipamiento, atención oportuna y cobertura de servicios. No obstante, varios de estos enfoques aún requieren mayor desarrollo para precisar su aplicación en el ámbito nacional.