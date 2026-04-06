Piero Arenas anunció que el Poder Judicial le impuso prisión preventiva, luego de que Marcela Sánchez presentara una denuncia por presunto abuso sexual. La acusación indica que los hechos ocurrieron sin su consentimiento y que habrían sido difundidos en la plataforma Kick.

El influencer recurrió a esa misma red social para dirigirse a sus seguidores y anunciar que se alejaría del entorno digital tras conocer la medida dictada en su contra. En la transmisión, el exchico reality manifestó que había sido notificado respecto a la decisión judicial.

“ Bueno, me acaban de citar, me acaban de llamar. Tengo prisión preventiva. Los voy a extrañar. Quiero que agarren mi dinero y hagan todo lo que ustedes quisieran. Es difícil este momento, pero no hay de otra. Solo me queda aguantar ”, expresó.

El mensaje, publicado en sus últimos minutos en libertad, provocó diversas reacciones en redes sociales, por su contenido y por el tono con el que se despidió de sus seguidores.