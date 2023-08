Pilar Gasca sorprendió a propios y extraños al anunciar que decidió finalizar su relación de más de siete años con Edwin Sierra. Y es que mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, la pareja señaló que su romance terminó de mutuo acuerdo.

Según informó la modelo a través de su cuenta oficial de Instagram, ninguno de los dos revelará los motivos de su ruptura, pese a que meses atrás vivieron un romántico viaje por Europa por su cumpleaños número 29.

“Queremos informarles que nuestra relación de pareja se terminó, pero la de compañeros, cómplices y amigos continuará por siempre. Primará siempre el respeto y la admiración mutua, como hasta ahora después de 7 años”, se lee en su comunicado.

Recordemos que en el mes de julio, Pilar Gasca brindó una entrevista y gritó su amor por el cómico a los cuatro vientos, motivo por el que deja con bastante intriga a sus seguidores sobre el motivo de su abrupta ruptura.

“Cumplimos siete años de relación. Fue un viaje donde también celebramos nuestro aniversario. Él me engríe mucho, casi no comparto todos los detalles que tiene conmigo por mis redes, pero realmente es un hombre maravilloso, me tiene como una reina, soy su reina y yo feliz”, expresó en aquel entonces para Trome.

