La provincia de Morropón-Chulucanas vibró con una noche de encanto, belleza y música, con la elección de Miss Morropón 2026, que recayó en la simpática joven Valeria de los Ángeles Rivas Alvarado, la nueva embajadora de la mujer chulucanense, coronada por el alcalde Richard Baca.

Valeria, representó al distrito de Buenos Aires, la tierra del cacao y el banano, siendo un orgullo al alcanzar el máximo título de belleza provincial y tendrá la responsabilidad de representar a la provincia en las diversas actividades programadas durante los 90 años de creación de esta provincia.

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OTRAS SOBERANAS

La flamante soberana destacó entre las 12 candidatas que con su juventud, promocionaron la identidad, cultura y tradiciones de la provincia, siendo reconocidas por el selecto jurado calificador.

Cabe señalar que la noche de glamour y belleza tuvo como invitados de honor a la modelo peruana Milett Figueroa, Flavia López, Miss Grand Perú, Koki Belaunde, y Miss Piura 2026

También fue elegida y coronada Camila Seminario Pacherrez, como “Miss Simpatía” quien brilló durante toda la competencia, asimismo Alexia Jherilef Crisanto Valladolid, quien destacó por su elegancia y carisma y fue elegida “Miss turismo 2026”.