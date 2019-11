"Podría ser su hija y hasta su nieta": Mirella Paz responde a Magaly Medina

Síguenos en Facebook

La exconductora de televisión Mirella Paz respondió a Magaly Medina por los fuertes comentarios que dijo por su salida del programa 'Mujeres al mando'.

"Quiero comentarles que a mí nadie me botó de ningún programa, yo me fui por decisión propia y gracias a Dios tengo salud y vida para emprender nuevos proyectos", expresó en un video publicado en las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, cuestionó que la popular 'Urraca por llamarla "vulgar, sin educación y sin clase" luego de que le dijera "vieja payasa y ridícula".

"Qué horrible y qué feo que una mujer se refiera mal hacia otra mujer cuando podría ser su hija y hasta su nieta, que a Dios gracias no lo soy", agregó Paz.

Para Mirella Paz, Magaly Medina, debido a su "odio hacia la vida", buscó humillarla de manera pública y que no cumplió con su presunto objetivo.

"Si usted quiso humillarme, hacerme sentir mal, perdió señora, porque jamás nada ni nadie pasa por encima de mí. Dedíquese a sus ampays, ya que para eso es buena", manifestó.

"Una mujer que se esté refiriendo mal de mí cómo puede decir que no tengo ni educación ni clase, osea 'hello'. Una persona que se dedica a destruir el nombre de los demás como puede decir que no tiene clase ni educación, quién se refiere así en tan mala onda, con tanto odio, resentimiento, ¿y me viene a decir que no tengo ni educación ni clase?", indicó.

La exconductora de televisión sostuvo que pasó por psicólogos y psiquiatras para superar el bullying que cargó por años y que ella no la iba a hacer sentir mal.

"No digo que no que no voy a llegar a los 100 años y espero poder hacerlo para disfrutar de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, pero estoy segura que mi vejez no se basará en herir el corazón de nadie ni destruir la vida de nadie, porque no soy quien para hacerlo", culminó en su video.