Su interés por la actuación comenzó en la niñez por influencia de su madre, quien fue intérprete lírica y docente. Ella siempre lo llevaba al teatro y, al verla cantar con dominio escénico, nació su deseo de ser actor.

Pold Gastelo vive hoy de la actuación y ha conseguido un gran reconocimiento tras participar en elogiadas obras de teatro, sintonizadas telenovelas y premiadas películas.

En entrevista con Correo, el artista señala qué se requiere para desarrollarse en la actuación y también reflexiona sobre un problema social enquistado en Perú: la corrupción.

Eres docente en el taller de talentos de Del Barrio Producciones y en el Club de Teatro de Lima, ¿qué es lo más gratificante de enseñar actuación?

Por un lado, uno hace una retroalimentación. Hay una frase que me encanta: “No hay mejor manera de seguir aprendiendo que enseñando”. Cada alumno es una nueva posibilidad de confrontar lo que sabes. Me encanta enseñar porque siento que es un espacio de juego, intercambio, experiencia, conocimientos y, sobre todo, porque se motiva a alguien que tiene ganas de aprender.

¿Los jóvenes a los que enseñas o con los que compartes pantalla o escenario son realmente apasionados?

Hay mucha gente interesada en entrar en este mundo. Muchas veces tienen plata y tiempo, pero no entienden que para dedicarse a esto hay que tener disciplina férrea, ser puntual y proactivo. A veces, un alumno me dice que le encanta la actuación, pero nunca va al teatro o no ve buen cine; o sea, no consume lo que tendría que consumir. Si una persona quiere dedicarse a esto necesita tener compromiso y pasión porque ahora la competencia es muy fuerte. Hay muchos jóvenes que de verdad están interesados en desarrollarse en la actuación.

¿Cuáles deben ser las características de un buen actor?

Debe ser disciplinado y comprometido. Creo que hay un prejuicio con la gente que hace reality o que es bella en televisión y le dan una oportunidad. A mí no me parece que esté mal, sobre todo si desean formarse. La actriz española Pilar Bardem, con quien trabajé en “Pantaleón y las visitadoras”, me decía que la belleza es un plus y que lo terrible es tener eso y no aprovecharlo. A mí me hubiese encantado ser bello porque, tal vez, hubiera tenido más oportunidades. Lo más importante son las ganas de avanzar. La belleza es pasajera.

¿Qué es más difícil de desarrollar: el drama o la comedia?

Existe el prejuicio de que la comedia es un género menor o fácil. Para mí la comedia es más difícil porque requiere un timing que algunas personas lo tienen de manera natural, pero hay otras que lo tienen que aprender. El personaje tiene que tener ritmo, comunicación, fluidez y gracia; es decir, debe caerle bien a la gente para que funcione y eso es difícil.

En “Chapa tu combi” interpretas a Benito Becerra, un político corrupto, ¿por qué crees que existen este tipo de personajes en el país?

Por nosotros. Somos cómplices de una clase individualista. Cuando el problema es de otro eres un poco indolente, pero cuando es tuyo sí reclamas. La corrupción macro la tendríamos que analizar desde un nivel micro. Cuando le pagas al policía para que no te ponga la papeleta estás siendo cómplice de la corrupción. Esta se debe combatir desde casa. Creo que la telenovela es social porque intenta hacer que la gente se ría o sienta un drama, pero, al mismo tiempo, reflexione sobre de qué lado está y se preocupe por cambiar.

Perfil

Pold Gastelo

Actor y docente de arte dramático. Participó en filmes como “Tinta roja” y “Paloma de papel”; en telenovelas como “Qué buena raza” y “Eva del Edén”; y en obras de teatro como “Calígula” y “Nunca llueve en Lima”. Es docente en el Club de Teatro de Lima y en Del Barrio Producciones.