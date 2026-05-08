Diversos ciudadanos expresaron su preocupación ante la aparición de grietas en las losas de concreto de la obra de pavimentación en la avenida Buenos Aires que se encuentra en ejecución y está valorado en S/ 33′263,965.61. Asimismo, los dueños de los negocios exigieron mayor celeridad en los trabajos, señalando que la demora les viene generando pérdidas económicas diarias.

Según se comprobó, una de las grietas de mayor longitud se localiza en la quinta cuadra de la mencionada vía. Esta situación que, según indican los moradores, lleva más de un mes, ha generado preocupación entre los residentes, quienes exigen la intervención de las autoridades competentes ante el temor de que el daño estructural se agrave más adelante.

“Nosotros como vecinos, pedimos que hagan bien la obra. Asimismo, solicitamos que vayan terminando los trabajos, ya que vemos que hacen unos tramos y dejan unos paños sin terminar y luego avanzan en otro lugar”, señaló Edwin Aparicio, quien a la vez labora en un lavadero de vehículos en la avenida Buenos Aires.

Mientras tanto, los vecinos de las calles Sáenz Peña y 13 de Diciembre solicitaron una auditoría técnica por parte de especialistas externos con la finalidad de supervisar la calidad de las losas de concreto y el resto de las estructuras para garantizar el cumplimiento de los estándares de construcción.

“Estamos agradecidos por la obra que se viene realizando, pero esperamos que se termine de la mejor manera y tenga una gran durabilidad”, dijo un vecino.

Por su parte, los dueños de los negocios expresaron su malestar ante la lentitud en los trabajos y la poca presencia del personal en la obra.

“Nos causa malestar porque no avanzan rápido la obra y los vehículos nos pueden pasar. Desde hace tiempo estamos así. Vemos que ellos avanzan un pedacito de la obra y luego ahí la dejan. Encima, los montículos de tierra y pedazos de ladrillos los dejan botados en las calles”, señaló doña Gregoria Vicente Abad, dueña de un establecimiento de venta de repuestos y lubricantes para vehículos.

Además, indicó que esta situación viene afectando considerablemente sus ventas. “Acá, nosotros estamos perdiendo. Solo hay algunos clientes que llegan a comprar. Asimismo, acá tenemos que pagar nuestros alquiler como lo hacen otras personas en sus negocios por esta zona. Hay veces que tenemos que sacar dinero de otro sitio para pagar nuestro alquiler del local. Realmente estamos perjudicándonos seriamente”, indicó.

Al respecto, la Gerencia de Infraestructura informó que la Municipalidad Provincial será firme en exigir que la obra se entregue en óptimas condiciones y con los estándares de calidad correspondientes. Precisó que el proyecto aún se encuentra en ejecución y no ha sido culminado ni recepcionado por la entidad edil.

En ese sentido, indicó que, a través de la supervisión de obra, se notificará a la empresa contratista para que subsane las observaciones detectadas. Asimismo, se realizará la evaluación técnica respectiva y, de ser necesario, se dispondrá la demolición y nuevo vaciado de la losa de concreto, a fin de garantizar una obra segura y de calidad para la población.