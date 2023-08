Poly Ávila, una modelo argentina, alcanzó notoriedad en nuestro país tras su participación en el ya inexistente programa de competencia ‘Combate’. Sin embargo, en la actualidad, ha retornado a su tierra natal y opta por mantenerse alejada de la atención mediática. Recientemente, compartió abiertamente una revelación impactante en relación a una enfermedad seria con la que está enfrentando.

La modelo ahora tiene un nuevo estilo de vida en Argentina, la rubia se desenvuelve como profesora, dejando atrás su etapa en la televisión. A través de sus redes sociales la joven compartió su experiencia sobre el diagnóstico que recibió de una enfermedad de transmisión sexual.

¿Qué enfermedad tiene Poly Ávila?

Poly Ávila ha sorprendido a todos con su nueva vida lejos de los escándalos y las relaciones polémicas. La joven ha establecido una relación sentimental sólida y ha experimentado la alegría de la maternidad por primera vez.

Sin embargo, aunque su paso como chica reality haya terminado hace bastante tiempo, ella se muestra muy activa en sus redes sociales en las que sorprendió a todos al revelar que fue diagnosticada con el Virus del Papiloma Humano (VPH), una enfermedad que se ha vuelto preocupante, y que en algunos casos puede provocar cáncer de cuello uterino.

“ Hace algunos años fui al ginecólogo a hacerme los chequeos que me hago una vez al año con un poco de inquietud por un sangrado que no me parecía normal. Me detectaron una manchita en el cuello del útero que llamaba la atención y me dijeron que podía ser el famoso y tan temido HPV ”, confesó Poly.

La modelo argentina inició su tratamiento inmediatamente después de conocer su diagnóstico. “ En mi caso el resultado fue positivo con una lesión de bajo grado. Si bien era un genotipo de alto riesgo, por suerte, no era el más riesgoso. Enseguida mi ginecóloga me dijo que fuera a darme las 3 dosis de la vacuna del HPV y empezamos controles cada 3 y 6 meses ”.

¿Cómo se encuentra Poly Ávila actualmente?

Recientemente, la también influencer compartió un post en su cuenta de Instagram para revelar que fue diagnosticada con PVH y compartió información importante con sus seguidores, así como su experiencia personal.

“ Hoy en día, con la vacuna y seguimiento mi lesión “desapreció”. Lo digo entre comillas porque no existe ningún tratamiento que cure el virus. Si pueden tratarse las lesiones que provoca el HPV y prevenir, entre otras cosas, el cáncer más común provocado por este virus que es el cáncer de cuello uterino ”, escribió Poly Ávila.

