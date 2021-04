Yuh-Jung Youn quedó sorprendida tras ganar el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en “Minari”. La actriz de 63 años no dejó de explicar cómo se sentía desde el inicio, sobre todo al ganarle a la eterna nominada al Oscar, Glenn Close.

“Mucho gusto en conocerlo, ¿Dónde estabas mientras filmábamos? Es un honor conocerte”, comentó a Brad Pitt, quien fue el encargado en presentar su categoría.

“Cuando estoy en otra parte del mundo, veo la televisión y veo los Oscar como un programa más, pero el yo estar aquí, la verdad es que no puedo creer”, señaló.

“Muy bien, muy bien. Gracias a la Academia, a los miembros que votaron por mí”, agradeció la actriz surcoreana y envió saludos al equipo de su cinta, así como a su director Lee Isaac Chung.

“Verán, no creo en la competencia, ¿Cómo le puedo ganar a Gleen Close? La he visto en tantas interpretaciones. A las cinco nominadas, por películas distintas, todas interpretamos papeles distintos, no podemos competir la una contra la otra. Tengo un poquito más de suerte que ustedes, quizá, y también quizá sea un acto de hospitalidad con una actriz coreana. No estoy segura, pero de todas formas muchas gracias”, concluyó.

Cabe señalar que las otras nominadas a la categoría fueron Amanda Seyfried (Mank), Olivia Colman (The Father), Glenn Close (Hillbily Elegy) y Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm).

