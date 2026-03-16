La 98.ª edición de los Premios Óscar se celebra este domingo 15 de marzo y genera enorme expectativa entre los cinéfilos. El premio a Mejor Actor concentra todas las miradas, con una nómina que incluye jóvenes promesas y veteranos consagrados.

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

El actor franco-estadounidense parte como el gran favorito por su interpretación en Marty Supreme, tras dominar los Globos de Oro. A sus 30 años, podría convertirse en el segundo ganador más joven en la historia de esta categoría tan competitiva.

En las últimas semanas ha sido blanco de las críticas tras una reciente entrevista junto al actor Matthew McConaughey para la revista Variety. Chalamet desató polémica al cuestionar la relevancia actual del ballet y la ópera.

“No quiero estar trabajando en ballet, o en ópera, o en cosas donde sea como ‘Oye, mantengamos esto vivo, aunque a nadie le importe esto ya más’... Todo respeto a la gente del ballet y la ópera… solo perdí 14 centavos de audiencia. Estoy disparando sin razón”, comentó durante la charla.

Hasta la fecha, Chalamet no ha vuelto a referirse sobre el tema y tampoco se ha rectificado por sus declaraciones, pese a la insistencia de sus fans en redes sociales.

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

El destacado actor y símbolo de los 90s, Leonardo DiCaprio compite por su segundo Óscar gracias a One Battle After Another, dirigido por Paul Thomas Anderson, y aspira a unirse al grupo exclusivo de 11 actores con múltiples victorias. La cinta ha generado controversia entre sectores conservadores que la acusan de promover violencia extrema de izquierda.

DiCaprio defendió la película en varias entrevistas posteriores al estreno, destacando su rol como reflejo de la polarización social en Estados Unidos. El actor subrayó que la obra presenta un subtexto sobre el extremismo sin imponer una visión política, y enfatizó que encuentra humanidad en todos los personajes principales, incluso en los más defectuosos.​

Ethan Hawke (Blue Moon)

Ethan Hawke, otro consagrado actor reconocido por protagonizar la trilogía “Before” dirigida por Richard Linklater, logró por fin su primera nominación como protagonista por Blue Moon, sumando así cinco menciones en su extensa carrera. La cinta dirigida por el mismo director que lo catapultó ha recibido elogios unánimes por su profundidad emocional.

Los críticos han destacado la interpretación de Hawke como Lorenz Hart, un letrista alcohólico, en reseñas de sitios como RogerEbert.com y The New York Times. Ambos portales resaltan su capacidad para transmitir inteligencia mezclada con ansiedad y vulnerabilidad, en lo que se considera una de sus actuaciones más notables.​

Michael B. Jordan (Sinners)

El actor afroamericano, Michael B. Jordan reconocido por la saga Creed, debuta en la categoría con un doble rol magistral de gemelos en la película Sinners, que podría marcar un hito como el sexto actor negro en ganar Mejor Actor. Su reciente triunfo en los Actor Awards mantiene vivas sus opciones.

Un incidente en los BAFTA el pasado 23 de febrero generó indignación cuando un invitado con síndrome de tourette gritó un insulto racial durante la presentación de Jordan junto a Delroy Lindo. Tanto la BBC como BAFTA ofrecieron disculpas públicas por el daño causado,señalando que no fue intencional y resaltando la discapacidad del invitado en la ceremonia.

Wagner Moura (The Secret Agent)

Wagner Moura aporta la representación internacional y latinoamericana con su trabajo en el thriller brasileño The Secret Agent, ambientado en los años 70. Históricamente, solo un actor no angloparlante ha ganado en esta categoría y fue Roberto Benigni en 1998 con la película La vida es bella.

Moura ha criticado públicamente a ICE en entrevistas como Pod Save America, expresando temor personal por el clima político en Estados Unidos. Además comparó la respuesta firme de Brasil a la insurrección de Bolsonaro con la situación en EE.UU., y su nominación ha desatado euforia en Brasil con más de dos millones de entradas vendidas y celebraciones en el Carnaval.

Esta nueva edición de los premios de la Academia promete emociones hasta el último segundo y nuevas consagraciones.