Prince Royce llegó a Lima para compartir con el público peruano los detalles de Eterno, su más reciente disco, en el que reinterpreta clásicos del pop internacional al ritmo de la bachata.

“Me gustó el hecho de que pude traerle un tema en inglés al mundo latino, al mundo de bachata, una canción con tantos sentimientos de otra época y traerlo a la juventud” , contó para diario Correo.

El cantante explicó que la selección de las 13 canciones se centró en aquellas que fluyeran de manera natural al adaptarlas.

“Yo no quería que fueran canciones que estuvieran forzadas en el español o en el género, así que creo que las canciones que quedaron fueron canciones que realmente fluyeron en bachata y en español”, señaló.

También reveló que hubo temas que no lograron encajar en el proyecto: “Una canción que no incluí, que era de Michael Jackson, Human Nature, esa como que no encajó bien para mí, decidí dejarla fuera”.

Sobre el proceso de producción, destacó que su mayor reto fue mantener la esencia de cada tema sin alejarlos de sus versiones originales.

“Disfruté mucho ese proceso, ese reto, realmente, de convertirlas en bachata”, afirmó. Entre las piezas que más lo desafiaron estuvo Go Your Own Way, de Fleetwood Mac, un tema rockero que llevó a su estilo.

También resaltó el alcance que ha tenido el álbum a nivel mundial: “La canción de Backstreet Boys, I Want It That Way, está trending en Japón ahora mismo y es algo diferente, pero es una fusión que me encanta”.

Finalmente, Prince Royce adelantó que su gira lo trae a Lima con un concierto en el Arena 1.