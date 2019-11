Productor anuncia película musical de Michael Jackson

Síguenos en Facebook

En medio de la fiebre de los biopics musicales y el éxito de Bohemian Rhapsody, el productor de esa cinta, Graham King, se animó a realizar una película musical sobre la vida del "Rey del pop", Michael Jackson.

Se conoció que el productor inglés tiene previsto usar en el proyecto, muchas canciones del fallecido artista como "Black or white", Earth song", "Billie Jean" y "Rock with you", entre otros éxitos.

De acuerdo con los medios estadounidenses, el guión será escrito por John Logan quien fue nominado a los premios Óscar por su trabajo en "El Aviador" del celebre productor descendiente de italianos Martin Scorsese.

Hasta el momento, la película no tiene título, pero el productor se encuentra en la búsqueda de recopilar los pasajes más controversiales del cantante estadounidense quien murió a consecuencia de una sobredosis de medicamentos, el 25 de junio de 2009.

Sus hijos Paris-Michael Katherine Jackson, Prince Michael Jackson II, Prince Michael Jackson I, ni sus hermanos se han pronunciado sobre el tema.

Foto: Archivo La Página