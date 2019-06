Productor de Gisela Valcárcel tendría pruebas contra Susan Ochoa

Síguenos en Facebook

Armando Tafur, productor de 'El Artista del Año', se pronunció sobre la sorpresiva renuncia que hizo Susan Ochoa al programa alegando que se sintió "humillada".

La 'mano derecha' de Gisela Valcárcel cree que la cantante peruana está "mal asesorada" y negó que haya existido algún maltrato laboral que evite que pague la penalidad por dejar el programa.

“El tema de Susan Ochoa ya se cerró; ahora ha quedado en manos de la parte administrativa y legal. Ellos cruzarán información con nosotros y ella lo hará con su abogado, imagino. ¿Que alegará maltrato laboral? Me sorprende eso. Yo solo voy a decir: ‘Vieron la final cuando habló Gisela, y el video en el que salió Susan sonriendo, bailando y donde cuenta estar feliz en el programa'. Eso dice más de lo que yo pueda hablar”, declaró Armando Tafur a diario Ojo.

Asimismo, Armando Tafur señaló que si Susan Ochoa llega a mostrar pruebas de lo que dice, ellos también cuentan con sus propias grabaciones.

"No sé si es cuantiosa, pero es muy difícil probar ese tipo de cosas. Por ejemplo, maltrato psicológico o laboral tendrían que demostrarlo de alguna manera. Pero nosotros también (lo haremos con una prueba), si es que llega a una instancia. Nosotros grabamos y guardamos todo. Primero que presenten y después nosotros haremos lo mismo", sostuvo Tafur.

Por otro lado, el productor de televisión no cree en la existencia de un audio donde supuestamente Susan Ochoa habla mal del reality de talentos.

"No creo que ella hable así, ni que se exprese de esa forma. Pero aclaro que nosotros no hemos filtrado nada. De nuestra parte no sería ético", comentó el productor de 'El Artista del Año'.