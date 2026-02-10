Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de la exitosa telenovela juvenil Patito Feo, llegan a Lima como parte de su gira internacional Amigas del Corazón World Tour 2026, con un espectáculo musical que revive las canciones más icónicas de la serie. El concierto se realizará el 12 de mayo en Costa 21, y las entradas estarán disponibles en preventa los días jueves 12 y viernes 13 de febrero desde las 11:00 a.m. a través de Teleticket, con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

A 19 años del fenómeno mundial que marcó a toda una generación, Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a reunirse sobre el escenario para presentar un show puramente musical que resignifica el universo de Patito Feo. La gira global comenzará en abril de 2026 y ya cuenta con más de 12 fechas confirmadas en Latinoamérica y Europa.

El espectáculo propone un recorrido emotivo por las canciones que hicieron historia, reversionadas con nuevos arreglos y una puesta en escena de primer nivel. Lejos de una mirada nostálgica, Amigas del Corazón World Tour celebra la evolución personal y artística de sus protagonistas, conectando con un público que creció con la serie y hoy la revive desde una mirada adulta, consciente y emocional.

Los icónicos personajes de Patricia “Patito” Castro y Antonella Lamas Bernardi se reinterpretan sutilmente, conservando guiños al pasado como homenaje, pero con un fuerte anclaje en el presente. El show pone en primer plano a Laura y Brenda como mujeres artistas, destacando el mensaje central de la gira: “todo tiempo pasado nos trajo hasta acá”.

Patito Feo, estrenada en 2007, fue una telenovela musical argentina que se convirtió en un fenómeno global, emitida en más de 50 países y consolidándose como la serie más vista de Disney Channel en su momento. Su impacto trascendió la pantalla con giras internacionales que reunieron a más de dos millones de espectadores y una discografía que lideró rankings de ventas en Europa y Latinoamérica.