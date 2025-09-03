El reconocido músico jamaicano Protoje, una de las figuras más influyentes del reggae actual, ofrecerá un esperado concierto en Lima el próximo miércoles 12 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía. La cita marcará el inicio de la ruta sudamericana de su gira mundial con el innovador proyecto In Search of Zion: Live Dub Experience, junto al productor Tippy I (Islas Vírgenes).

Una propuesta que fusiona reggae y dub en vivo

El Live Dub Experience combina la fuerza vocal de Protoje con la manipulación dub en tiempo real de Tippy I, ofreciendo al público un espectáculo único que ya recorrió escenarios de Europa y Norteamérica. En Lima, la fecha contará además con el refuerzo técnico y cultural de La Montaña Sound System, acercando la experiencia del sound system al público local.

Protoje: el nuevo rostro del reggae global

Figura central de la generación que ha renovado el reggae jamaicano con influencias de hip hop y soul, Protoje ha sido destacado por medios como Rolling Stone, Vogue y The FADER. Sus álbumes A Matter of Time (2018) y Third Time is a Charm (2022) fueron nominados al Grammy al Mejor Álbum de Reggae, consolidándolo en el circuito de festivales internacionales.

En 2023 lanzó junto a Tippy I el disco In Search of Zion, con versiones dub e instrumentales que dieron origen al concepto que hoy trae a Lima.

Entradas y precios

Las entradas están disponibles en Joinnus con tres fases de venta:

Early Bird (31/08 – 02/09) General: S/ 100 (stock 100)Preferencial: S/ 150 (stock 50)

General: S/ 100 (stock 100)Preferencial: S/ 150 (stock 50) Preventa (03/09 – 03/10) General: S/ 125 (stock 200)Preferencial: S/ 175 (stock 100)

General: S/ 125 (stock 200)Preferencial: S/ 175 (stock 100) General (04/10 – 12/11)General: S/ 150 (stock 300)Preferencial: S/ 200 (stock 300)

📍 Lugar: C.C. Leguía – Av. Arequipa 834, Lima

📅 Fecha: Miércoles 12 de noviembre

🎟️ Venta: Joinnus