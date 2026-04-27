El cantante jamaicano Protoje volverá a presentarse en Lima el próximo 4 de junio de 2026, acompañado por el productor Tippy I, en un espectáculo que promete una experiencia sonora basada en el formato live dub.

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Barranco y es organizado por Lima Dub Club, con la participación de exponentes locales del reggae y dub.

Regreso esperado tras cancelación anterior

La presentación adquiere un carácter especial luego de que la visita anterior del artista fuera cancelada debido al impacto de un huracán en Jamaica, situación que obligó a reprogramar su gira por Latinoamérica.

Protoje es considerado una figura central del llamado reggae revival, movimiento que combina raíces tradicionales del reggae con influencias contemporáneas como hip hop, soul y dub.

Su trayectoria incluye presentaciones en festivales internacionales como Coachella, Glastonbury y Lollapalooza, además de producciones discográficas que han sido nominadas a los premios Grammy.

Una experiencia live dub en tiempo real

El concierto no seguirá el formato tradicional de presentación musical. En cambio, propone una live dub experience, modalidad en la que los sonidos son modificados en vivo mediante efectos y mezclas en tiempo real.

En este formato, la presencia de Tippy I, fundador del sello I Grade Records, resulta clave. El productor es reconocido por su trabajo dentro del movimiento roots y dub de las Islas Vírgenes.

Además, ha sido parte del colectivo Zion I Kings, colaborando con artistas como Midnite, Akae Beka y Pressure Busspipe, consolidando una propuesta que mezcla experimentación sonora y tradición musical.

Artistas locales completarán el cartel

La noche contará también con la participación del colectivo La Montaña Sound System, junto a artistas de la escena local como:

King Cholo

Sr. Dubplates

Lorenzo

Gato Malo

Papo Puppa

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus, en lo que se proyecta como uno de los encuentros más relevantes del año para la comunidad reggae y dub en Lima.