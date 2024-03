Magaly Medina publicó unos audios de Glenda Rodríguez, actual pareja de Jhon Kelvin, donde esta teme por su integridad y deja entrever que recibió amenazas del cantante.

“Él va a venir en estos días y me va a golpear, me quitaron el celular, me lo quitaron y no pude grabar”, dijo Glenda Rodríguez en llamada telefónica.

Denunció que recibió amenazas por parte del cumbiambero luego de que se conociera que la golpeó. Esto habría influenciado para que cambie su versión en 180° grados.

“Él sabe que si yo lo denuncio, él se va automáticamente preso... por eso yo tenía miedo de denunciarlo”, añadió.

Cambia de versión en video

También se publicó un video donde aparece Kelvin llevándole flores a Glenda. La víctima, en una versión completamente distinta, solo aseguró que se trató de un mal entendido.

“Fue una discusión como toda pareja y que se nos fue de las manos”, señaló Glenda. Por su parte, Jhon Kelvin dijo que producto de su desconfianza, a veces, actúa por “impulsos”.