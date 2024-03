Sebastián Lizarzaburu rompió en llanto tras ser hospitalizado de emergencia el viernes 15 de marzo debido a una fuerte infección en la zona dorsal de su cuerpo.

El popular ‘Hombre Roca’ tuvo que ser intervenido quirúrgicamente este lunes por la mañana.

“Tengo un absceso, que es evidentemente una infección grande, en la zona del dorsal, casi axilar, que ha generado una celulitis. Está todo rojo. Se está expandiendo de una forma que puede comprometer músculo o nervio, o la caja torácica y puede chapar algún órgano. Eso me podía jugar demasiado en contra, literalmente me podía cag*** todo”, detalló en IG.

“El miedo del cirujano era que la celulitis se siga expandiendo y que el absceso no drene porque no era lo suficientemente líquido, sino sólido. Y habría que hacer un tajo muy grande y no solamente en la zona de la axila, sino también por aquí (por el pecho y la espalda)”, agregó.

Lizarzaburu también mostró la zona que se le infectó. Además, señaló que estuvo con antibióticos a la vena porque era la única forma de cortar la celulitis.

Sebastián Lizarzaburu estalla en llanto desde la clínica.

“Rebajarla para que se centre en un punto y que el absceso esté líquido, no tan pastoso, para que el tajo sea más pequeño y al drenarlo no perjudique órganos, nervios o tejido muscular”, añadió.

Durante todo su testimonio, casi al final, el influencer recordó a su hija y no pudo evitar quebrarse. “Maya no ha venido a verme, no sé si sepa que yo estoy acá... Me hubiese gustado que tenga la delicadeza de venir, evidentemente, pero en fin. Entiendo que,tal vez, es para que no se preocupe más de la cuenta”, dijo entre sollozos.

“Así que bueno, mañana (lunes 18) es el día de la cirugía. El doctor espera que no se haya comprometido el nervio, eso se sabrá el día de la cirugía, que está programada a las seis de la mañana. No sabrán de mí hasta el mediodía”, acotó.