La Fiscalía de Puno logró imponer nueve meses de prisión preventiva contra la actriz peruana Danitza Pilco Laura, investigada por el presunto asesinato de su pareja, Yeison Ronny Olivera Flores, de 20 años.

Según informó el Ministerio Público, el hecho ocurrió en la medianoche del pasado 9 de enero. Tras una fuerte discusión, la víctima habría sido lesionada con un objeto punzocortante en el pecho, causando heridas que comprometieron órganos vitales y que finalmente provocaron su fallecimiento.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Puno solicitó y logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para Danitza Pilco, investigada por el delito de homicidio calificado en agravio de su pareja. Según la investigación, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de… pic.twitter.com/fP7uOgTToa — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 16, 2026

La investigación está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, que detalló que la pareja convivía en un inmueble alquilado ubicado en el jirón Argentina N.° 130, en cercanías de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), donde ambos cursaban estudios superiores.

Las diligencias preliminares apuntan a que la relación había tenido episodios conflictivos, y que la noche anterior a la muerte de Olivera Flores se produjo una fuerte discusión entre ambos, que derivó en el trágico incidente.

La medida de prisión preventiva fue autorizada para asegurar el proceso investigativo mientras se determina la responsabilidad de la actriz en los hechos que se le imputan. Danitza Pilco es conocida por su papel en la película peruana Reynaldo Cutipa, lo que ha generado un amplio interés mediático en torno al caso.

Película 'Reinaldo Cutipa' dirigida por Óscar Gonzales Apaza

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las pesquisas para esclarecer el suceso y asegurar que se haga justicia conforme a la ley.