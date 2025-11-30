La primera edición de Púrpura Sessions se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre en Triax Studio, donde un grupo de invitados VIP presenciará un formato musical 360 que busca marcar tendencia en la región.

El proyecto apuesta por una experiencia inmersiva con sonido, luces, producción y puesta en escena diseñadas para que todo el espacio funcione como un escenario activo.

Un formato 360 inspirado en experiencias internacionales

Púrpura Sessions integra contenido en cada rincón del recinto y dinámicas respaldadas por marcas, siguiendo modelos que han tenido éxito en otros países, como Free Cover en Venezuela, Esto es FA en Argentina y los populares conciertos de NPR Music en Estados Unidos.

La dirección musical está a cargo de Pedro Pacora, mientras que la grabación y masterización la lidera Chris Fernández, ambos responsables de la producción del formato.

Bacanos, Jerau y Danni Ubeda encabezan la jornada

Uno de los actos principales será la agrupación venezolana Bacanos, con más de 27 años de trayectoria y reconocida por temas como “Te doy mi amor” y “Sin querer”. El grupo suma tres discos de Oro y cinco álbumes publicados.

Desde Colombia participará el cantautor Jerau, quien celebra 20 años de carrera artística como parte de su gira “La Conquista 20 Años”.

El cierre estará a cargo del español Danni Ubeda, conocido por su propuesta de latin pop fusionada con sonidos urbanos y con una carrera que supera las dos décadas.

Una propuesta que busca consolidarse en la región

La organización señaló que todo está listo para la primera emisión de Púrpura Sessions, un recorrido por música latina en un formato internacional que aspira a posicionarse como tendencia.

Datos clave