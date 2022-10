Guty Carrera anunció días atrás que lanzará “Ámame que me vas a perder”, un libro de autoayuda. Su expareja Alejandra Baigorria fue consultada sobre el tema; sin embargo, se mostró indiferente y aseguró que prefiere enfocarse en sus proyectos personales.

“No la he escuchado la noticia y, en realidad, no voy a opinar nada al respecto. No, yo estoy para adelante con mis proyectos, me está yendo súper bien y nada más. Yo creo que la gente debe trabajar y sacar adelante sus conas con su brillo propio”, comentó ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Al ser consultada respecto a si tomaría alguna acción legal al ser mencionada en el ejemplar de su expareja, Alejandra dijo: “Las cosas que haga las voy a hacer sin tener que decirlas, bueno, no tengo nada más que decir, son cosas que para mí no existen”

“Hay cosas que no se cuentan, que se olvidan de que se tienen que tachar por temas personales, que uno tiene que superar por orden del psicólogo o psiquiatra. Episodios en tu vida que te marcan, cosas malas negativas, uno tiene que pasar y no recordarlas”, agregó.

Finalmente, descartó que le moleste el hecho de que Guty Carrera vaya a lanzar su libro. “Me molestaría si me afecta. Ya no me afecta, hay muchas veces que digo ‘pucha, pobrecitos, ¿no? hay gente que necesita...’. Mientras no me afecte a mí, a mis cosas, ni me interesa, el día que afecte mis cosas van a conocer a la leona como siempre”, arremetió.

