Luciana Fuster se refirió al reciente encuentro que tuvieron Flavia Laos y Patricio Parodi en una reunión que organizó la familia del chico reality.

“Te habría incomodado que Pato y Flavia se hayan encontrado en la reunión de la hermana de Pato”, preguntó el reportero de “América Espectáculos” a Luciana.

La integrante de “Esto es Guerra” dijo que entendía que la actriz es muy cercana a las hermanas del popular ‘Pato’.

“No, no, para nada. Yo sé que es amiga de las hermanas, obviamente tenía que estar ahí la gente más cercana”, respondió la joven.

Luciana Fuster reveló que sí conoce a las hermanas de Patricio; sin embargo, no mantienen una relación amical. “Nunca he tenido la oportunidad, me las he cruzado, las he saludado, pero no soy íntima amiga de ellas”, puntualizó.

Luciana Fuster no hace caso a las críticas https://www.americatv.com.pe/

Por otro lado, Flavia Laos restó importancia a las críticas que recibió en redes sociales tras asistir a reunión familia de Patricio Parodi.

“Ya aprendí a que todo me resbale… es más no quería ir por ese tema, pero estuve con Vero y me dijo tienes que ir. Y obviamente, cómo me lo voy a perder”, aseguró la joven actriz.

“En verdad es como si no existiría, yo le pregunté en su momento algunas cosas y no me respondió con sinceridad. Al final hay cosas que uno no quiere creer, pero al final terminan pasando. Prefiero que todo quede en el pasado”, comentó sobre su relación con el chico reality.

Declaraciones de Flavia Laos sobre Patricio Parodi https://www.americatv.com.pe/

VIDEO RECOMENDADO

Ducelia Echevarría lanza tremendo comentario sobre las cirugías de Flavia Laos y ella le contesta con todo

Ducelia Echevarría lanza tremendo comentario sobre las cirugías de Flavia Laos y ella le contesta con todo. Video: En Boca de Todos null